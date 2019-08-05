Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера ТиляRT на русском 16:49
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
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Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Генпрокуратура выявила, что власти регионов, где бушуют лесные пожары, искажали статистику о происходящем.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Авто
Японская NEC представила «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров.
Обновлено в 01:44
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Политика
Сенат Италии обсуждает правительственный декрет-бис «О безопасности»
По информации агентства, несколько голосований в сенате Италии на этой неделе угрожают обернуться «беспрецедентным правительственным кризисом в середине августа».
Обновлено в 08:34
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло до 18 человек
Число погибших в результате стрельбы в торговом центре в Техасе возросло до восемнадцати человек. Ранее сообщалось о десяти жертвах.
Обновлено 03 августа в 17:47
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.
Обновлено в 02:44
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Политика
Американцы нашли на Украине соперника Путину
Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено в 12:31
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Наука
Древнюю акулу удалось записать на видео
Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние. Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес.
Обновлено в 18:33
Политика
Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Здоровье
В Перми к 2020 году построят три детские поликлиники
Власти направили порядка 950 млн рублей на строительство трех детских поликлиник в Перми, это позволит к 2020 году возвести новые медучреждения для 40 тыс. детей и повысить качество оказываемых услуг.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Япония собирается создать военно-космическое подразделение
Газета Yomiuri на своих страницах опубликовало о намерениях правительства Японии сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Культура
Подлинность картины Рубенса из Ирбитского музея проверят в Эрмитаже
Эрмитаж проверит картину Рубенса «Положение во гроб» из коллекции Ирбитского музея в Свердловской области.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»
Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено в 17:22
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
Обновлено в 15:52