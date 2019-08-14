В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Мариуполь» на выезде крупно уступил «АЗ».

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Происшествия СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.

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Футбол Старридж мог стать одноклубником Головина в «Монако» Как сообщает RMC Sport, 29-летнего футболиста предлагали «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин, однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим отказался от кандидатуры англичанина.

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

Политика В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ «К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Происшествия Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Происшествия Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском В результате аварийной посадки самолета госпитализировали 23 человека, в том числе беременную женщину и девять детей.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Футбол «Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.

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Происшествия Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

Космос Ученый: полет на Марс обеспечит космонавту предельную дозу облучения За один полет на Марс человек получит предельную дозу облучения — 1000 миллизиверт, подчеркнул Шуршаков.

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Происшествия Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Происшествия Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват» В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".