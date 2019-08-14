Футбол
«АЗ Алкмар» выбил «Мариуполь» из Лиги ЕвропыSoccer.ru вчера в 16:29
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Мариуполь» на выезде крупно уступил «АЗ».
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АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ru14 августа в 07:18
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Авто
Номера в 2 строки начнут ставить на автомобили в России
Обновлено в 08:45
Происшествия
СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом
Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Хоккей
«Яндекс» купил права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» выкупил права на трансляции матчей НХЛ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 09:06
Футбол
Старридж мог стать одноклубником Головина в «Монако»
Как сообщает RMC Sport, 29-летнего футболиста предлагали «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин, однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим отказался от кандидатуры англичанина.
Обновлено в 09:13
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика
В офисе Зеленского отказали в интервью российскому СМИ
«К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — говорится в ответе, который был получен более чем через две недели после запроса.
Обновлено в 07:25
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
Обновлено в 00:48
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено 14 августа в 18:53
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
В результате аварийной посадки самолета госпитализировали 23 человека, в том числе беременную женщину и девять детей.
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери
По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 07:16
Авто
В РФ продано 400 тысяч Renault Duster
Как сообщает пресс-служба французского бренда, с момента появления на российском рынке в 2012 году модель Renault Duster была продана в количестве 400 тыс. единиц.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Космос
Ученый: полет на Марс обеспечит космонавту предельную дозу облучения
За один полет на Марс человек получит предельную дозу облучения — 1000 миллизиверт, подчеркнул Шуршаков.
Обновлено в 09:19
Общество
Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула
Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.
Обновлено в 07:17
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Политика
Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Британии Борису Джонсону.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Политика
Датские власти не захотели продавать Трампу Гренландию
Власти Королевства Дания негативно отреагировали на желание американского президента Дональда Трампа купить у них Гренландию.
Обновлено в 07:46