Футбол

«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода ТиляГазета.Ru вчера в 21:10

Сумма трансфера составит от € 18 до 20 млн. Контракт же рассчитан на четыре года. Стоит отметить, что "Спартак", набрав пять очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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