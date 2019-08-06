Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода ТиляГазета.Ru вчера в 21:10
Сумма трансфера составит от € 18 до 20 млн. Контракт же рассчитан на четыре года. Стоит отметить, что "Спартак", набрав пять очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На Урале бдительная пенсионерка спасла соседа, умирающего от СПИДа
В столице Урала пациент с диагнозом «ВИЧ-инфекция» более 10 лет прожил с почти нулевым иммунитетом.
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Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском стихли
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Футбол
«Эвертон» арендует у «Монако» Сидибе с правом выкупа
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Бразильские нейрохирурги провели операцию под аккомпанемент пациента
Нейрохирурги удалили злокачественную опухоль головного мозга пациенту, который на протяжении почти всей операции оставался в сознании и даже играл на электронном пианино.
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В Рязанской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Экономика
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Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
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Политика
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Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
В июне 1942 года подводная лодка была отправлена на Алеутские острова, которые с юга ограничивают Берингово море.
Обновлено в 00:36
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Технологии
AliExpress откроет в России первые офлайн-магазины
Интернет-гипермаркет AliExpress скоро откроет офлайн-магазины в России. Партнером китайской компании стал сотовый оператор Tele2.
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Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
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Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники пресс-службы МЧС РФ сообщили о существенном сокращении площади лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 06:06
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Украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе
В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Космос
Приступы паники и амнезия: что грозит астронавтам на пути к Марсу
Чем дольше будет длиться полёт, тем выше риск проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 14:56
Наука
Рекорд долголетия побила 112-летняя рыба весом в 22 кило
Американские ученые обнаружили 112-летнюю рыбу весом в 22 кг, которая побила рекорд долголетия.
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