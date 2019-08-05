Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода ТиляГазета.Ru 21:10
Сумма трансфера составит от € 18 до 20 млн. Контракт же рассчитан на четыре года. Стоит отметить, что "Спартак", набрав пять очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Он может сыграть с «Ахматом»
Советский спорт13:59
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