Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмар", передает ТАСС. О трансфере сообщается на официальной странице красно-белых в твиттере. Сумма трансфера и условия соглашения с футболистом не разглашается.

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