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Заручившись государственной поддержкой, альянс, согласно информации на официальном сайте Минпромторга, планирует вложить в развитие своих предприятий на территории России 70 млрд рублей за 10 лет, создать 4500 новых рабочих мест, произвести продукции почти на 4,9 трлн рублей, десятая часть которой отправиться на экспорт.
За рулем Кубаньвчера в 14:02
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:08, Ашберн
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Toyota оценила новый кроссовер Toyota RAV4 в 1,7 млн рублей
Обновлено в 13:26
Авто
Россияне на покупку новых автомобилей потратили около 2 трлн рублей
Обновлено в 14:08
Авто
Aiways в Китае представила новый электрический кроссовер Aiways U5
Колесная база Aiways U5 составляет 2800 мм, а длина машины 4680 мм. Такие размеры сопоставимы с кроссовером Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 18:11
Авто
Рекламный провал: пикап Chevrolet Silverado подвел в прямом эфире
Дело было так: в перерыве между периодами представители General Motors в рекламных целях «выкатили» на лед новенький красный пикап Chevrolet Silverado Trail Boss, после чего уже через считанные минуты автомобиль заглох.
Обновлено в 12:58
Авто
Самый дорогой внедорожник Karlmann King наконец-то представлен
Некоторое время назад, ребятам из китайской компании IAT пришла в голову мысль о том, почему бы не сделать внедорожник, который стоил минимум 2 000 000 долларов или 133 067 000 рублей.
Обновлено в 15:02
Авто
М4 станет последней спортивной BMW с механической трансмиссией
Напомним, на автомобиле актуальной генерации BMW М4 стоит шестидиапазонная механическая коробка передач.
Обновлено в 13:01
Авто
Назван ТОП-5 самых необычных и странных внедорожников
Как известно не очень популярными в мире считаются трехдверные внедорожники и очередным доказательством этого стал Isuzu VehiCross.
Обновлено в 17:14
Авто
КамАЗ поставил в лизинг партию тягачей для московской компании
Обновлено в 13:40
Авто
Tesla стала производить 1000 машин Model 3 в день
Компания Tesla вышла на запланированный ею ранее объем производства электромобилей Model 3 в 1 тысячу единиц в день, сообщил в электронном письме сотрудникам компании Tesla генеральный директор Илон Маск, это письмо опубликовал 1 декабря портал electrek.co.
Обновлено в 14:58
Авто
Блогер купил автомобиль Lada 4x4, а он сразу «потек»
Хозяин Lada 4x4 приобрел машину в 2018 году в салоне и сразу столкнулся с браком. Оказалось, что штуцер основного тормозного цилиндра течет.
Обновлено в 14:54
Авто
В России владельцы Mercedes-Benz получили новый мобильный сервис
В России владельцы Mercedes-Benz получили новый сервис для мобильных устройств.
Обновлено в 14:00
Авто
Электрокроссовер KIA Soul стал мощнее
На автомобильной выставке в Лос-Анджелесе наряду с обычными версиями южнокорейский производитель представил обновленный электрокроссовер KIA Soul.
Обновлено в 14:30
Авто
LADA Ижевск приглашает на День открытых дверей
Автозавод LADA Ижевск, входящий в группу АВТОВАЗ, 15 декабря приглашает на День открытых дверей.
Обновлено в 13:49
Авто
Легендарный советский лимузин вернулся, чтобы показать, кто здесь папа
Hyperliner существует только в виде виртуального концепта, и производить его не будут, хотя он, вероятно, мог бы составить конкуренцию "Кортежу"
Обновлено в 13:05
Авто
Гибридная версия Porsche 911 обязательно появится
В рамках своего недавнего интервью зарубежным профильным изданиям, официальные представители автопроизводителя отмечают, что разработка гибридной версии спортивного купе идет полным ходом.
Обновлено в 15:55