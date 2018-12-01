За рулем Кубань вчера в 14:02

Заручившись государственной поддержкой, альянс, согласно информации на официальном сайте Минпромторга, планирует вложить в развитие своих предприятий на территории России 70 млрд рублей за 10 лет, создать 4500 новых рабочих мест, произвести продукции почти на 4,9 трлн рублей, десятая часть которой отправиться на экспорт.

АВТОВАЗ собирается выпустить Lada Van в обмен на СПИК

Авто Авто Toyota оценила новый кроссовер Toyota RAV4 в 1,7 млн рублей

Авто Авто Россияне на покупку новых автомобилей потратили около 2 трлн рублей

Авто Авто Aiways в Китае представила новый электрический кроссовер Aiways U5 Колесная база Aiways U5 составляет 2800 мм, а длина машины 4680 мм. Такие размеры сопоставимы с кроссовером Hyundai Santa Fe.

Авто Авто Рекламный провал: пикап Chevrolet Silverado подвел в прямом эфире Дело было так: в перерыве между периодами представители General Motors в рекламных целях «выкатили» на лед новенький красный пикап Chevrolet Silverado Trail Boss, после чего уже через считанные минуты автомобиль заглох.

Авто Авто Самый дорогой внедорожник Karlmann King наконец-то представлен Некоторое время назад, ребятам из китайской компании IAT пришла в голову мысль о том, почему бы не сделать внедорожник, который стоил минимум 2 000 000 долларов или 133 067 000 рублей.

Авто Авто М4 станет последней спортивной BMW с механической трансмиссией Напомним, на автомобиле актуальной генерации BMW М4 стоит шестидиапазонная механическая коробка передач.

Авто Авто Назван ТОП-5 самых необычных и странных внедорожников Как известно не очень популярными в мире считаются трехдверные внедорожники и очередным доказательством этого стал Isuzu VehiCross.

Авто Авто КамАЗ поставил в лизинг партию тягачей для московской компании

Авто Авто Tesla стала производить 1000 машин Model 3 в день Компания Tesla вышла на запланированный ею ранее объем производства электромобилей Model 3 в 1 тысячу единиц в день, сообщил в электронном письме сотрудникам компании Tesla генеральный директор Илон Маск, это письмо опубликовал 1 декабря портал electrek.co.

Авто Авто Блогер купил автомобиль Lada 4x4, а он сразу «потек» Хозяин Lada 4x4 приобрел машину в 2018 году в салоне и сразу столкнулся с браком. Оказалось, что штуцер основного тормозного цилиндра течет.

Авто Авто В России владельцы Mercedes-Benz получили новый мобильный сервис В России владельцы Mercedes-Benz получили новый сервис для мобильных устройств.

Авто Авто Электрокроссовер KIA Soul стал мощнее На автомобильной выставке в Лос-Анджелесе наряду с обычными версиями южнокорейский производитель представил обновленный электрокроссовер KIA Soul.

Авто Авто LADA Ижевск приглашает на День открытых дверей Автозавод LADA Ижевск, входящий в группу АВТОВАЗ, 15 декабря приглашает на День открытых дверей.

Авто Авто Легендарный советский лимузин вернулся, чтобы показать, кто здесь папа Hyperliner существует только в виде виртуального концепта, и производить его не будут, хотя он, вероятно, мог бы составить конкуренцию "Кортежу"