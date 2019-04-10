Путешествия

АТОР назвала 10 самых дешевых пляжных туров на майские праздникиКоммерсантъ 08:04

За тур в Болгарию и Черногорию придется отдать не менее 63,6 тыс. руб. Две последние строчки топ-10 бюджетных поездок заняли Хорватия и Испания, в которых отдых будет стоить от 74 тыс. руб. АТОР исследовала туры, в которые включен авиаперелет туда и обратно для двух взрослых, трансфер, медстраховка, а также проживание в отеле десять ночей.
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АТОР назвала 10 самых дешевых пляжных туров на майские праздники

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Самые дешевые пляжные туры на майские праздники

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