Футбол
AS включила Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»Матч ТВ вчера в 12:53
Испанская газета AS составила подборку из пяти нападающих, которые могли бы усилить «Реал» в зимнее трансферное окно. В этот список вошли: Оливье Жиру («Челси»), Радамель Фалькао («Монако»), Бас Дост («Спортинг»), Эмилиано Сала («Нант») и Федор Смолов («Локомотив»).
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Издание AS включило Смолова в список из пяти нападающих, способных помочь «Реалу»
Sport24.ruвчера в 13:07
Издание AS включило Смолова в топ-5 форвардов, которые могли бы помочь «Реалу»
Чемпионатвчера в 12:25
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