РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUAS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

Испанская газета AS оценила спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Напомним, футболист в добавленное к матчу время дважды за несколько секунд спас свою команду от пропущенного гола.
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AS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

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