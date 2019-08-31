РПЛ
Sportbox.RUAS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Испанская газета AS оценила спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Напомним, футболист в добавленное к матчу время дважды за несколько секунд спас свою команду от пропущенного гола.
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«Исправили ошибку». «Ростов» «заявил» Чернова вратарем после чудо-спасений
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2 акробатических выноса из пустых ворот за 2 секунды: защитник Чернов совершил спасение года
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