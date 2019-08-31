РПЛ

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Испанское спортивное издание AS назвало спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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AS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

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