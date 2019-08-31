РПЛ
ИзвестияСпасение защитника «Ростова» назвали сейвом десятилетия в Испании
Испанское спортивное издание AS назвало спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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«Исправили ошибку». «Ростов» «заявил» Чернова вратарем после чудо-спасений
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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Польше призвал предпринимателей инвестировать в Украину, пообещав лично защищать эти инвестиции, сообщает его пресс-служба.
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Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Красногвардейском районе Белгородской области.
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Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.
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