РПЛ
ЧемпионатAS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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