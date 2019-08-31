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ЧемпионатЧемпионатAS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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AS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
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Навальный объяснил отсутствие на несогласованной акции 31 августа

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Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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