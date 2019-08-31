Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.

AS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия

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