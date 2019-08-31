РПЛ
ЧемпионатAS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Общество
Магнитная буря накроет Землю 1 сентября
«Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2 – малые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.
Sibnet Новости 06:53
Экономика
«Транснефть» ответила на предложение Шрёдера об инспекции
«Транснефть» может согласиться с предложениями председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о создании института независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти.
News.ru 00:41
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Известия 19:01
Здоровье
Американка едва не умерла из-за вейпа. Ароматный пар оказался опаснее, чем мы думали
Оказалось, что плохое состояние Мэдди напрямую связано с ее пристрастием к вейпу.
Телеканал 360° 19:00
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Кино
Демонстрантам в Гонконге показали фильм о событиях на Майдане в Киеве
Участникам демонстраций в Гонконге показали на больших экранах фильм о событиях 2014 года на Майдане в Киеве, рассказал журналист Остап Ярыш в своём твиттере.
Life.ru 15:35
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Происшествия
В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева
Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания.
Эхо Москвы 19:08
Футбол
«МЮ» и «Саутгемптон» сыграли вничью в 4-м туре АПЛ
Советский спорт 09:43
Политика
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.
РИА Новости 17:08
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском 13:41
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета 13:22
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Экономика
В Эфиопии объявили о начале реформы экономики
Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM 08:20
Политика
Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.
News.ru 06:59
Политика
Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что информация о финансировании партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, будет обнародована.
Газета.Ru 19:45
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Происшествия
В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли
На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.
Gazeta.SPb 17:20
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
Российская газета 19:50