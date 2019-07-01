Форвард "Барселоны" Малком в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Англии, утверждает AS. По информации СМИ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к 22-летнему бразильцу. В ближайшее время лондонские команды проведут переговоры с представителями игрока.

AS: нападающий «Барселоны» может перейти в «Арсенал»

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