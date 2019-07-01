Футбол
AS: нападающий «Барселоны» может перейти в «Арсенал»Спорт-Экспресс 02:59
Форвард "Барселоны" Малком в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Англии, утверждает AS. По информации СМИ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к 22-летнему бразильцу. В ближайшее время лондонские команды проведут переговоры с представителями игрока.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Финансы
Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
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Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
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Авто
Названа дата выхода концепт-кара Bentley EXP 100 GT
Компания Bentley к 100-летию бренда разработала концепт-кар EXP 100 GT, премьера которого состоится 10 июля этого года.
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Навального арестовали на 10 суток
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Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
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Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
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Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков
Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого планировалось сбросить на территорию республики листовки с угрозами.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки
В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Отдельное дело: младшую сестру Хачатурян признали невменяемой
Сестры Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 11:25
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Хабаровске арестовали маникюршу, вырывавшую ногти клиенткам
В Хабаровске суд принял решение об аресте лжемастера педикюра и маникюра, от непрофессиональных действий которой пострадали люди.
Обновлено в 11:56
Общество
«Уральские авиалинии» предложили обменять билеты в Грузию на Магадан
Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам бесплатно обменять билеты, купленные из Екатеринбурга в грузинский Батуми, на рейс Екатеринбург — Магадан.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей
Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Общество
В Москву вновь придет похолодание
Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
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Хоккей
Клуб НХЛ «Рейнджерс» объявил о переходе Панарина
Обновлено в 13:25
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45