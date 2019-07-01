Футбол

AS: нападающий «Барселоны» может перейти в «Арсенал»Спорт-Экспресс 02:59

Форвард "Барселоны" Малком в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Англии, утверждает AS. По информации СМИ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к 22-летнему бразильцу. В ближайшее время лондонские команды проведут переговоры с представителями игрока.
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Возвращение Неймара вынуждает «Барселону» продать Малкома

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Два лондонских клуба претендуют на игрока «Барселоны»

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«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома

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«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома

Sport24.ru01:20

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

Матч ТВ02:19

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
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В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
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Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, которое включает порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных объединений и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.
Обновлено вчера в 17:00
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Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

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В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
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Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей

Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
Обновлено в 06:39
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Вратарь Судницин перешел в «Авангард»

Вратарь Александр Судницин перешел в «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
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В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными

Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток.
Обновлено в 07:22
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Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента

Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов

1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Экономика

Россияне залезли в долги и отказались от сбережений

Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
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Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы частью Японии

Устроители саммита «Большой двадцатки» (G20) решили обозначить территорию Южных Курил на видео территорией Японии.
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Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Названы четыре самых опасных для Земли астероида

Астероид Апофис, чьи размеры сравнимы с четырьмя футбольными полями, находится в 200 километрах от Земли и каждую секунду приближается на полкилометра.
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Fiat представил обновленный Fiat Ducato MY2020

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Эксперты агентства «Автостат» представили топ-10 самых доступных автомобилей в России.
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Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» выступит в Ижевске

Со 2 по 11 ноября на сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии спектакли, номинированные на главную театральную премию страны, представят театры России.
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Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
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