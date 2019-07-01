Футбол
AS: нападающий «Барселоны» может перейти в «Арсенал»Спорт-Экспресс 02:59
Форвард "Барселоны" Малком в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Англии, утверждает AS. По информации СМИ, "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к 22-летнему бразильцу. В ближайшее время лондонские команды проведут переговоры с представителями игрока.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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