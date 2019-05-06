Футбол
AS: Зидан хочет продать МодричаСпорт БИЗНЕС Online 02:20
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS. Сообщается, что главный тренер команды Зинедин Зидан задумался о продаже хорвата. Французский специалист сомневается, что 33-летний футболист способен играть в дальнейшем на топ-уровне.
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Происшествия
В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено вчера в 14:13
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
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В России упал спрос на праворульные автомобили
В 1 квартале 2019 года спрос на праворульные автомобили в Дальневосточном федеральном округе упал на 85% до 17,3 тыс. единиц.
Обновлено в 01:52
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища и оружие
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Происшествия
Названа предварительная причина возгорания самолета в Шереметьеве
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку
Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:00
Игры
Промсвязьбанк запустил онлайн-игру «Код Рагнарек»
Промсвязьбанк запустил онлайн-игру на основе скандинавской мифологии — «Код Рагнарек».
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево
В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено 04 мая в 16:48
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Источник рассказал о попадании шасси в двигатель сгоревшего самолета
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся из-за попадания элементов шасси в двигатель.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Utair почти перестала обслуживать долги перед банками
Проценты по всем кредитам Utair должна платить дважды в год – 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания действительно допустила дефолт и по кредиту Сбербанка, подтвердили «Ведомостям» три сотрудника банков-кредиторов.
Обновлено вчера в 17:58