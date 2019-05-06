Футбол

AS: Зидан хочет продать МодричаСпорт БИЗНЕС Online 02:20

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS. Сообщается, что главный тренер команды Зинедин Зидан задумался о продаже хорвата. Французский специалист сомневается, что 33-летний футболист способен играть в дальнейшем на топ-уровне.
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СМИ: Зидан сомневается в Модриче

Спорт-Экспресс00:12

СМИ: Зидан сомневается в будущем Модрича в «Реале»

Советский спорт02:34

СМИ: Зидан раздумывает о продаже Модрича

Матч ТВ02:09

СМИ: Зидан сомневается, что Модрич будет и дальше приносить пользу «Реалу»

Sport24.ru01:32

Зидан сомневается, что «Реалу» нужно сохранить Модрича

Чемпионат03:01

Зидан готов выставить звезду «Реала» на трансфер. Игрок категорически против

Sport.ru02:13

Зидан всерьез задумался о будущем Модрича в «Реале»

Soccer.ruвчера в 03:47
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Происшествия

СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет

В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево

Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В Шереметьево при посадке сгорел самолёт

В воскресенье вечером, в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 01:30
Культура

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Общество

Вступили в силу новые правила идентификации россиян в мессенджерах

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Общество

Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 03:01
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Авто

В России выросли продажи автомобилей Bentley на 5%

В период с января по март дилеры премиального британского бренда в России реализовали 59 новых автомобилей Bentley, что на 5% выше чем в прошлом году.
Обновлено в 03:30
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Берлине осквернили памятник на территории советского мемориала

Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в Шереметьево

Обновлено в 03:19
Общество

Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом аппендицит, сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Экономика

Ставка на $100 000. Как рост курса Bitcoin повлияет на альткоины

Ethereum опустился на 2,11%, до $161. XRP снизился на 1,80%, монета стоит $0,29. Bitcoin Cash упал на 3,24%, до $284.
Обновлено в 03:00
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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