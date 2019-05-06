Футбол
AS: Зидан хочет продать МодричаСпорт БИЗНЕС Online 02:20
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS. Сообщается, что главный тренер команды Зинедин Зидан задумался о продаже хорвата. Французский специалист сомневается, что 33-летний футболист способен играть в дальнейшем на топ-уровне.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет
В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево
Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Шереметьево при посадке сгорел самолёт
В воскресенье вечером, в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 01:30
Культура
Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри
Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Общество
Вступили в силу новые правила идентификации россиян в мессенджерах
В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека
Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара
Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.
Обновлено в 00:00
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Авто
В России выросли продажи автомобилей Bentley на 5%
В период с января по март дилеры премиального британского бренда в России реализовали 59 новых автомобилей Bentley, что на 5% выше чем в прошлом году.
Обновлено в 03:30
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Берлине осквернили памятник на территории советского мемориала
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом аппендицит, сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Экономика
Ставка на $100 000. Как рост курса Bitcoin повлияет на альткоины
Ethereum опустился на 2,11%, до $161. XRP снизился на 1,80%, монета стоит $0,29. Bitcoin Cash упал на 3,24%, до $284.
Обновлено в 03:00