Футбол
AS: «Валенсия» не воспользовалась правом выкупа ЧерышеваRT на русском 02:41
Испанский футбольный клуб «Валенсия» не воспользовался правом выкупа контракта российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала». Как сообщает AS, «Валенсия» могла до 25 мая выкупить игрока за €8 млн, но не воспользовалась данной опцией.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Футбол
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