Футбол

AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионовБомбардир.ру вчера в 17:45

Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
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Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

Чемпионатвчера в 20:54

«Айнтрахт» хочет, чтобы «Реал» включил Мариано Диаса в сделку по Йовичу

Sports.ru03:16

Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

Бомбардир.ру00:46

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович перейдет в «Реал» за 60 миллионов евро

ProstoProSport09:44

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Sport24.ruвчера в 19:01

«Реал» купит нападающего «Айнтрахта»

Матч ТВвчера в 17:54

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

РИА Новостивчера в 17:53
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Обновлено в 12:00
Авто

BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe

Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол

Ростральные колонны зажгли в честь чемпионства «Зенита»

Обновлено в 14:50
Футбол

Черевченко объяснил отсутствие Комбарова и Мирзова в игре с «Локо»

Обновлено в 14:45
Происшествия

Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Авто

Обновлены Renault Master и Renault Trafic

Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне

Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Гаджеты

Samsung выпустит «идеальный» смартфон

Обновлено в 14:54
Политика

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Общество

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Футбол

Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»

Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Общество

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

Обновлено в 15:01
Футбол

«Кристал Пэлас» отправил «Кардифф Сити» в Чемпионшип

Команда Роя Ходжсона в Уэльсе обыграла "Кардифф Сити" со счётом 3:2 благодаря голам Заха, Бучуайи и Таунсенда.
Обновлено в 14:21
Общество

В Москве появились необычные площадки для регистрации брака

В Москве сегодня открылось двадцать необычных площадок для регистрации брака.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Авто

Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше

Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:03
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае

Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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