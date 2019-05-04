Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионовБомбардир.ру вчера в 17:45
Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Обновлено в 12:00
Авто
BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол
Ростральные колонны зажгли в честь чемпионства «Зенита»
Обновлено в 14:50
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Авто
Обновлены Renault Master и Renault Trafic
Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Общество
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Футбол
Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»
Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Общество
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
Обновлено в 15:01
Футбол
«Кристал Пэлас» отправил «Кардифф Сити» в Чемпионшип
Команда Роя Ходжсона в Уэльсе обыграла "Кардифф Сити" со счётом 3:2 благодаря голам Заха, Бучуайи и Таунсенда.
Обновлено в 14:21
Общество
В Москве появились необычные площадки для регистрации брака
В Москве сегодня открылось двадцать необычных площадок для регистрации брака.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Авто
Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше
Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:03
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае
Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34