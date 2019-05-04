Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионовБомбардир.ру вчера в 17:45
Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Хоккей
Россия — Финляндия 0:2 (2-й перерыв)
После стартовой двадцатиминутки команда Ильи Воробьёва проигрывает со счётом 0:1. Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Харри Песонен, отличившийся на 6-й минуте игры.
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Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
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Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
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В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром
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Обновлено в 07:45
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В Челябинской области произошло массовое убийство
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После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
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Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала ссору с Анджелиной Джоли
Пролить свет истины на звездную ссору решил попытаться ведущий популярного телешоу «Watch What Happens Liv» Энди Коэн.
Обновлено в 09:09
Здоровье
В Тамбовской области проверят работу 17 больниц
По итогам 2018 года качеством медуслуг довольны 87,6% жителей региона До конца 2019 года в Тамбовской области в 17 лечебных учреждениях проведут независимую оценку качества медицинских услуг.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На западе Москвы упал башенный кран
Обновлено в 04:11
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В Актобе отменили акцию «Бессмертный полк»
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Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
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Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено в 08:22
Авто
В Сети опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Экономика
Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
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Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
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Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Политика
США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47