Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионовБомбардир.ру 17:45
Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
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Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
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В прошлом году аналитики «Объединенного кредитного бюро» и MoneyMan в ходе исследования пришли к выводу, что основная аудитория онлайн-займов стремительно молодеет.
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КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
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Политика
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Политика
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Политика
Трамп заявил, что США намерены «много торговать» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна намеревается "много торговать" с Россией.
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Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
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Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»
Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
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Общество
Helsingin Sanomat (Финляндия): в Санкт-Петербурге открылось кафе для феминисток, чтобы женщины, наконец, смогли расслабиться (Helsingin Sanomat)
В канун Международного дня женщин в кафе «Симона» пыталась попасть группа мужчин-активистов из молодежной организации «Сеть», поддерживающей Кремль.
Обновлено в 17:18
Культура
Почтальон Печкин в новой серии «Простоквашино» стал добрым
Новую серию мультфильма "Простоквашино" опубликовали на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:04
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
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Обновлено в 20:40
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено в 03:30
Политика
Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Наука
Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги
Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.
Обновлено в 04:35
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.
Обновлено в 18:16
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Политика
СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге
Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции
США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19