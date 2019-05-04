Футбол
AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионовБомбардир.ру вчера в 17:45
Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
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As: «Реал» договорился о трансфере Йовича за 60 млн евро. Контракт рассчитан на 6 лет
Sports.ruвчера в 16:57
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