AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионовБомбардир.ру вчера в 17:45

Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.

AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

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