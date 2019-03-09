AS: Рамос может перейти в «Ювентус», если Моуринью возглавит «Реал»Бомбардир.ру 10:37

Летом игрок может сменить клуб, сообщает AS. Испанец не желает, чтобы в «Реал» возвращался на пост главного тренера Жозе Моуринью. Если португальца назначат, следующим клубом Рамоса может стать «Ювентус», который готов заполучить защитника.

AS: Рамос может перейти в «Ювентус», если Моуринью возглавит «Реал»

Политика В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину В терминале D московского аэропорта Шереметьево у сотрудника посольства США, который имеет отношение к американским Вооруженным силам, была обнаружена мина без взрывчатого вещества, сообщили в МИД России.

Политика В Чувашии чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников ленью Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев на внеочередной сессии Госсовета республики объяснил разницу в зарплатах бюджетников.

Политика Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации» Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял "подобающее ему место" в обществе и культуре.

Происшествия В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива «Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.

Армия и оружие Порошенко: Украине нужно высокоточное ракетное оружие Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна испытывает необходимость в "высокоточном ракетном оружии", чтобы обороняться от "агрессора".

Происшествия В Мексике 15 человек погибли при нападении на ночной клуб В мексиканской Саламанке (штат Гуанахуато) не менее 15 человек погибли и пять человек ранены в результате нападения на ночной клуб в Мексике, пишет Milenio о ссылкой на правительственные источники.

Происшествия Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.

Происшествия В Пальмире прогремел мощный взрыв В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.

Происшествия На улицы Франции вышли около семи тысяч «желтых жилетов» Отмечается, что на прошлой неделе по всей стране в это время протестовали 5600 человек, а в столице в акции протеста участвовали 1320 «желтых жилетов».

Происшествия В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Происшествия Более десяти автомобилей столкнулись в Башкирии Четыре человека получили травмы в результате столкновения 12 автомобилей в Башкирии.

Религия В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.

Музыка Сергей Лазарев представил песню для Евровидения Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле.

Армия и оружие В ЛНР сбили беспилотник украинских военных Силы противовоздушной обороны народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Попасная в Донбассе.

Армия и оружие На рукавах бригады ВСУ появится череп Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

Армия и оружие Индия сообщила о секретном ударе по Пакистану Индия за пять лет трижды наносила "хирургические удары" по Пакистану, один из которых до сих пор оставался тайной.

Политика Конституционный суд Молдавии утвердил итоги парламентских выборов Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил результаты прошедших 24 февраля выборов в парламент и мандаты избранных депутатов.

Политика В конгрессе США запретили признавать Крым российским Законопроект, запрещающий администрации США признавать Крым российским был принят единогласно комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Транспорт Участок трассы М-5 «Урал» полностью перекрыт из-за непогоды Как сообщает МЧС РФ по Оренбургской области, временное ограничение движения вводится для всех типов транспортных средств на участке трассы М - 5 «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск) в Оренбургской области.