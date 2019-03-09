Футбол

AS: Рамос может перейти в «Ювентус», если Моуринью возглавит «Реал»Бомбардир.ру 10:37

Летом игрок может сменить клуб, сообщает AS. Испанец не желает, чтобы в «Реал» возвращался на пост главного тренера Жозе Моуринью. Если португальца назначат, следующим клубом Рамоса может стать «Ювентус», который готов заполучить защитника.
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Защитник «Реала» Рамос летом может перейти в «Ювентус»

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Calciomercato.it: Рамос может перейти в «Ювентус», если Моуринью возглавит «Реал»

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Рамос может уйти в «Ювентус» в случае возвращения Моуринью в «Реал»

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Sport24.ru09:56

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«Ювентус» может подписать Рамоса, если Моуринью возглавит «Реал»

Матч ТВ10:49
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