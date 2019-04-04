Футбол

AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал»Eurosport.ru 04:24

Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет . В услугах француза заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».
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«Реал» увел игрока у «Барселоны»

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Sports.ru12:19

Рабьо определился с клубом, в котором будет выступать

Soccer.ru02 апреля в 03:52
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