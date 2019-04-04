Футбол
AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал»Eurosport.ru 04:24
Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет . В услугах француза заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость
Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
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Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
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Происшествия
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Обновлено в 12:45
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
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Общество
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Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Общество
Беглов рассказал о планах развития Санкт-Петербурга
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» рассказал о планах стратегического развития города.
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Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Севилья» обыграла «Алавес» в матче Примеры
«Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 15:50
Политика
Захарова заявила, что уже не ощущает украинский народ братским
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что лично она не может говорить о том, что чувствует украинский народ братским, несмотря на связывающую страны общую историю.
Обновлено в 13:20
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Авто
Volvo XC60 и V60 получили гибрид от Polestar
Компания Volvo представила «заряженные» версии кроссовера Volvo XC60 и универсала Volvo V60, оснащенные 420-сильной гибридной установкой.
Обновлено в 04:55
Политика
Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении
Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Кино
Дмитрий Нагиев вернулся в кино и снимется в фильме «Родина»
Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев приглашен на главную роль в фильме режиссера Сарика Андреасяна под громким названием «Родина».
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В Абхазии решили установить смертную казнь за наркотики
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Здоровье
Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть
Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Беглов назвал главную задачу властей Петербурга при подготовке к зиме
Как сообщает издание «Невские новости», в четверг, 4 апреля, врио губернатора Северной столицы принял участие в открытии завода Wille по производству коммунальной техники.
Обновлено в 09:44