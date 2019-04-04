Футбол

AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал»Eurosport.ru 04:24

Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет . В услугах француза заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВ01:35

СМИ: «Реал» не планирует подписывать Рабьо

Спорт-Экспресс12:35

Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо

Sports.ru12:19

Рабьо близок к переходу в «Реал»

Советский спорт03:52

«Реал» увел игрока у «Барселоны»

Газета.Ru15:12

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 17:42

Рабьо определился с клубом, в котором будет выступать

Soccer.ru02 апреля в 03:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Обновлено в 12:45
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Общество

Беглов рассказал о планах развития Санкт-Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» рассказал о планах стратегического развития города.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Футбол

«Севилья» обыграла «Алавес» в матче Примеры

«Севилья» одержала победу над виторийским «Алавесом» в матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 15:50
Политика

Захарова заявила, что уже не ощущает украинский народ братским

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что лично она не может говорить о том, что чувствует украинский народ братским, несмотря на связывающую страны общую историю.
Обновлено в 13:20
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Авто

Volvo XC60 и V60 получили гибрид от Polestar

Компания Volvo представила «заряженные» версии кроссовера Volvo XC60 и универсала Volvo V60, оснащенные 420-сильной гибридной установкой.
Обновлено в 04:55
Политика

Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины

Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении

Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Наука

Антарктида может стать «зеленой» в связи с глобальным потеплением

Обновлено в 09:36
Кино

Дмитрий Нагиев вернулся в кино и снимется в фильме «Родина»

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев приглашен на главную роль в фильме режиссера Сарика Андреасяна под громким названием «Родина».
Обновлено в 13:13
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Политика

В Абхазии решили установить смертную казнь за наркотики

Стоит отметить, что среди новых санкционных мер есть и пожизненное лишение свободы, а также смертная казнь, которую присуждают за нелегальный ввоз на территорию республики и вывоз наркотических веществ в особо крупном размере.
Обновлено в 17:29
Здоровье

Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Беглов назвал главную задачу властей Петербурга при подготовке к зиме

Как сообщает издание «Невские новости», в четверг, 4 апреля, врио губернатора Северной столицы принял участие в открытии завода Wille по производству коммунальной техники.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное