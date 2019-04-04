Футбол
AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал»Eurosport.ru вчера в 04:24
Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет . В услугах француза заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».
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Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Над Петербургом заметили шведский военный самолет
Военный самолет провел в воздушном пространстве России четыре часа, обследовав западные районы Ленинградской области, границу с Эстонией и Карельский перешеек.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева опубликовал архивное фото с молодым отцом
Сын популярного артиста Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев опубликовал в своем Instagram-аккаунте редкое архивное фото, на котором запечатлен с молодым отцом.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку
Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Зеленский сдал анализы перед дебатами
Обновлено в 01:42
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Авто
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Шесть человек отравились газом в Кемеровской области
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Amazon готовит конкурента Apple AirPods
Технический гигант Amazon планирует выпустить наушники с поддержкой Alexa уже во второй половине 2019 года, с дизайном и функциональностью, аналогичными AirPods от Apple, но с улучшенным качеством звука.
Обновлено в 02:21
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля и был госпитализирован
Народный артист России травмировал руку в результате падения, после чего спектакль был прерван, а актер направлен в больницу.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Православная церковь Польши не признала украинскую автокефалию
Святой Собор епископов Польской автокефальной православной церкви ознакомился с сообщениями об автокефалии на Украине, полученными из ряда стран, в числе которых России, Сербия, Болгария, Украина, а также Константинополь и Организация по правам человека при ООН.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В белорусском мемориальном комплексе Куропаты снесли 70 крестов
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Мэра Евпатории арестовали до конца мая
Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено 03 апреля в 08:12
Энергетика
СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет законопроект, позволяющий подавать антимонопольные иски в суды США против стран ОПЕК, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:52
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13