Футбол

AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал»Eurosport.ru вчера в 04:24

Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет . В услугах француза заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».
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«Реал» увел игрока у «Барселоны»

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Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

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Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо

Sports.ruвчера в 12:19

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Советский спортвчера в 03:52

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВвчера в 01:35

СМИ: «Реал» не планирует подписывать Рабьо

Спорт-Экспрессвчера в 12:35

Рабьо определился с клубом, в котором будет выступать

Soccer.ru02 апреля в 03:52
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
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Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
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Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Над Петербургом заметили шведский военный самолет

Военный самолет провел в воздушном пространстве России четыре часа, обследовав западные районы Ленинградской области, границу с Эстонией и Карельский перешеек.
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Сын Дмитрия Нагиева опубликовал архивное фото с молодым отцом

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Происшествия

Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку

Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Зеленский сдал анализы перед дебатами

Обновлено в 01:42
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Авто

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Шесть человек отравились газом в Кемеровской области

Обновлено вчера в 23:49
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Amazon готовит конкурента Apple AirPods

Технический гигант Amazon планирует выпустить наушники с поддержкой Alexa уже во второй половине 2019 года, с дизайном и функциональностью, аналогичными AirPods от Apple, но с улучшенным качеством звука.
Обновлено в 02:21
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Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
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Обновлено вчера в 23:55
Театры

Сухоруков сломал руку во время спектакля и был госпитализирован

Народный артист России травмировал руку в результате падения, после чего спектакль был прерван, а актер направлен в больницу.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Православная церковь Польши не признала украинскую автокефалию

Святой Собор епископов Польской автокефальной православной церкви ознакомился с сообщениями об автокефалии на Украине, полученными из ряда стран, в числе которых России, Сербия, Болгария, Украина, а также Константинополь и Организация по правам человека при ООН.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В белорусском мемориальном комплексе Куропаты снесли 70 крестов

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.
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Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
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Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
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Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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СМИ: Саудиты пригрозили отказаться от доллара при продаже нефти в случае принятия NOPEC

Саудовская Аравия пригрозила отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет законопроект, позволяющий подавать антимонопольные иски в суды США против стран ОПЕК, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
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Хоккей

Алексея Текслера избрали президентом хоккейного клуба «Трактор»

Обновлено в 02:17
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
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