AS: «ПСЖ» запросил у «Атлетико» 50 миллионов за КаваниБомбардир.ру вчера в 13:03

Руководство «ПСЖ» готово отпустить нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико», сообщает AS со ссылкой на MSN France. По информации источника, парижане рассчитывают заработать на продаже 32-летнего игрока не менее 50-ти миллионов. Срок действия его контракта истекает в июне 2020 года.

AS: «ПСЖ» запросил у «Атлетико» 50 миллионов за Кавани

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