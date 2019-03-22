Футбол
AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окноБомбардир.ру 05:34
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может по окончании сезона перейти в «Реал», сообщает AS. По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
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Экономика
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез
Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»
Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Спорт
Ходока Иванова лишили двух медалей из-за допинга
Обновлено в 04:55
Экономика
Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля
Доходность эталонных гособлигаций Германии упала до нуля впервые с октября 2016 года.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Футбол
Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»
Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек
Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.
Обновлено в 07:24
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве
Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
КПРФ в пятницу подала в Верховный суд обращение с просьбой опротестовать решение ЦИК об отказе передачи депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, сообщил РИА Новости лидер компартии Геннадий Зюганов.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе
Российские ВКС совместно с ВВС Сирии провели крупнейшую в этом году атаку на мухафазу Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News (AMN).
Обновлено в 07:21
Происшествия
СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова
Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Экономика
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках
Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Санкт-Петербурге на мосту столкнулись более 20 автомобилей
В Санкт-Петербурге на Ушаковской развязке произошло шесть ДТП с участием 21 машины.
Обновлено в 04:40
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Boeing теряет контракты после крушения 737 MAX
Garuda направила «Боингу» письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель «Гаруда» Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
Обновлено в 05:30
Финансы
«Газпром» изучает возможность перевода расчетов в нацвалюты
«Газпром» изучает возможность и целесообразность перевода расчетов с потребителями газа на национальные валюты — прежде всего, на рубли и юани в случае с Китаем.
Обновлено в 08:12
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31