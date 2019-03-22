Футбол

AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окноБомбардир.ру 05:34

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может по окончании сезона перейти в «Реал», сообщает AS. По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
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Daily Mail: «ПСЖ» купит Гризманна за 100 млн евро, если «Реал» заберет Мбаппе или Неймара

Eurosport.ru06:21

СМИ: Мбаппе — главная трансферная цель «Реала» на лето

Матч ТВ05:29

Мбаппе — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно

Чемпионат04:57

Мбаппе стал приоритетной трансферной целью «Реала»

Sport24.ru06:01

Источник: «Мбаппе стал главной трансферной целью „Реала“»

Sport.ru06:00

Мбаппе стал главной трансферной целью «Реала»

Спорт БИЗНЕС Online05:33

As: Мбаппе – главная цель «Реала»

Sports.ru04:26
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Экономика

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

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Проверку Росгеологии продлили до середины апреля

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Экономика

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В Петербурге вслед за школами эвакуировали Эрмитаж и «Новую Голландию»

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Ходока Иванова лишили двух медалей из-за допинга

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Экономика

Доходность 10-летних госбумаг Германии упала до нуля

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Обновлено в 08:26
Политика

Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman

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Футбол

Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»

Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
Обновлено вчера в 23:32
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Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.
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Кино

Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о летчике Девятаеве

Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
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КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

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Армия и оружие

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе

Российские ВКС совместно с ВВС Сирии провели крупнейшую в этом году атаку на мухафазу Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News (AMN).
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Происшествия

СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова

Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Экономика

Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках

Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.
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В Санкт-Петербурге на Ушаковской развязке произошло шесть ДТП с участием 21 машины.
Обновлено в 04:40
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
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Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Общество

Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток

Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Boeing теряет контракты после крушения 737 MAX

Garuda направила «Боингу» письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель «Гаруда» Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
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Финансы

«Газпром» изучает возможность перевода расчетов в нацвалюты

«Газпром» изучает возможность и целесообразность перевода расчетов с потребителями газа на национальные валюты — прежде всего, на рубли и юани в случае с Китаем.
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