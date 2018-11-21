Футбол

AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Бомбардир.ру
04:51

Мерсисайдцы настояли, чтобы такой пункт был включен в договор между клубами по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в стан каталонцев в январе 2018 года. «Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.
Бомбардир.ру04:51

Подробнее о событии

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать у себя игроков до 2021 года

Советский спорт03:50

Cadena Ser: «Барселона» 3 сезона не сможет покупать игроков «Ливерпуля» в рамках сделки по Коутиньо

Eurosport.ru03:44

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» в течение двух лет

Спорт-Экспресс02:26

«Барселона» не будет приобретать футболистов «Ливерпуля» ближайшие два сезона

Sport24.ru02:14

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» приобретать своих футболистов до 2021 года

Чемпионат01:26

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих игроков до 2021 года

Sports.ru03:24

СМИ: «Барселона» пообещала не подписывать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Матч ТВвчера в 22:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша России от Швеции

Капитан национальной команды Артем Дзюба после досадного проигрыша обратился к болельщикам и заявил, что футболисты сборной искренне стараются и безразличных в коллективе нет.
Обновлено в 06:49
Футбол

Касильяс летом 2019 года может перейти в клуб MLS

Контракт вратаря с португальской командой рассчитан до лета 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 06:47
Футбол

О’Нил покинул пост главного тренера сборной Ирландии

О'Нил возглавлял сборную Ирландии с ноября 2013 года.
Обновлено в 06:55
Футбол

Бывший вратарь «Баварии» может стать президентом клуба

Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан может стать одним из главных претендентов на пост президента клуба.
Обновлено в 06:13
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 06:34
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Обновлено в 06:01
Футбол

«Барселона» интересуется полузащитником «Лиона» Ндомбеле

Барселона продолжает рассматривать варианты усиления центра поля и может остановить свой выбор на французе Танги Ндомбеле из Лиона, сообщает Sport.es.
Обновлено в 06:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату Рэшфорду в два раза

"Манчестер Юнайтед" собирается поднять зарплату Маркусу Рэшфорду в два раза.
Обновлено в 06:16
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:02
Футбол

Болельщики «Спартака» требуют продажи Глушакова

Обновлено в 05:26
Футбол

Луиз хочет остаться в лондонском «Челси»

Обновлено в 06:33
Футбол

Год сборной России. ЧМ-18, Лига Наций и задел на Евро-2020

30 место по владению мячом на ЧМ-18 – всего 39.4 % времени, а в Лиге Наций по сумме четырех игр получилось 45.5 %, что тоже неважно.
Обновлено в 06:22
Футбол

Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Сборная Перу проиграла Коста-Рике в товарищеском матче.
Обновлено в 00:46
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
Футбол

СМИ: в Великобритании больше проявления расизма, чем в России

Английская антидискриминационная кампания Kick It Out совместно с приложением Forza Football провела исследование, по итогам которого стало известно, что болельщики в России сталкиваются с расизмом реже болельщиков в Великобритании, информирует Sky Sports.
Обновлено в 06:36
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное