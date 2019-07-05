За полтора года Агентство по страхованию вкладов вернуло Банку России более 120 млрд рублей по кредиту, который был выдан ранее на поддержание ликвидности организации.

АСВ вернуло по кредиту ЦБ более 120 млрд рублей

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