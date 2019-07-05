Финансы
АСВ вернуло по кредиту ЦБ более 120 млрд рублейБанки.ру 10:31
За полтора года Агентство по страхованию вкладов вернуло Банку России более 120 млрд рублей по кредиту, который был выдан ранее на поддержание ликвидности организации.
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