Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита. Об сообщил глава АСВ Юрий Исаев, выступая на Международном финансовом конгрессе.

АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей

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