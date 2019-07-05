Экономика
АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублейТАСС 12:54
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита. Об сообщил глава АСВ Юрий Исаев, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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