Финансы
АСВ: в банках вырос объем средств населенияРеальное время 07:13
АСВ провело анализ развития рынка вкладов в первом полугодии этого года. Так, в банках вырос объем средств населения. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 3,1%. Общий объем, по данным на 1 июля, составил 32 508,8 млрд рублей.
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Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту
Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер
Замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией с задержанным Украиной российским танкером Nika Spirit.
Обновлено в 17:49
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с пожилой женой придет в студию к Малахову
Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев далеко не первый раз становятся гостями в студии у телеведущего Андрея Малахова.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши
Обновлено в 14:00
Кино
Владимир Машков рассказал, на каком условии вернется в кино
В интервью «Парламентской газете» актер Владимир Машков рассказал, что вернется в кинематограф только после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является.
Обновлено в 14:53
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Политика
Петр Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Гарнитуры Oculus, Hololens и Vive смогут обмениваться приложениями
Пользователи Windows Mixed Reality и HoloLens 2 могут просто установить его для запуска любого приложения на базе OpenXR.Facebook обещает добавить поддержку приложений, построенных на OpenXR 1.0 на платформах Rift и Quest.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощей
За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Ирина Круг показала фото повзрослевшего сына Михаила Круга
Ирина Круг опубликовала в Instagram фото сына, 17-летнего Александра.
Обновлено в 14:31
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Транспорт
Трассу из Красноярска в Иркутскую область закрыли из-за наводнения
Как сообщили в Упрдор «Прибайкалье», из-за высокого уровня воды реки Ия в Тулуне Иркутской области движение на трассе закрыто для всех видов транспорта.
Обновлено вчера в 23:14