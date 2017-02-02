Экономика
АСВ требует 612 млн рублей с коллекторского агентстваСаминвестор 00:59
Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов «М.Б.А. Финансы» 612 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
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Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.Коммерсантъвчера в 18:14
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
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Перепутали имя и дату: появился скан освидетельствования Васильева, устроившего ДТП на Малышева
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Реальные доходы россиян снова сократились
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«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
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В Волгограде обсудят задачи по развитию онкологической службы региона
Предложения Волгоградской области включены в нацпроект «Здравоохранение» — губернатор заручился поддержкой Президента РФ в решении ключевых задач модернизации региональной системы медицинской помощи.
Обновлено в 00:49
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В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
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Обновлено вчера в 14:52
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Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено вчера в 01:00
Культура
Пятый фестиваль меццо-тинто открылся на двух выставочных площадках
V Международный фестиваль меццо-тинто расположился на двух площадках в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и в Международном центре «Главный проспект».
Обновлено в 05:23
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб
С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
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Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
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Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
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Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
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Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»
Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы французского полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о переходе его клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 05:40
Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррель
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
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Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".
Обновлено в 05:55