Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.

с чего всё началось

Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов «М.Б.А. Финансы» 612 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

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