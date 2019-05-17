Экономика
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейсКоммерсантъ вчера в 19:04
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ и АСВ подготовили проект о компенсации вкладчикам до 10 млн рублей в особых ситуациях
Ведомостивчера в 06:33
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже
Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Строительство метро в Кудрово стало приоритетным проектом
Приоритетным проектом становится метро в Кудрово.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» аннулировали
Согласно заявлению пресс-службы канала, первые результаты проверки указывают, что на голосование оказывалось внешнее воздействие, повлиявшее на итоги шоу, победила в котором дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 07:13
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Авто
Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа
По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Кино
Фильмы «Боль и слава» и «Рокетмен» продолжают Каннский фестиваль
Испанец Педро Альмодовар, лауреат нескольких каннских наград, представит публике картину «Боль и слава».
Обновлено в 08:36
Музыка
Мать финалиста шоу «Голос. Дети» оценила отмену результатов конкурса
Телеканал принял решение аннулировать результаты финала и провести спецвыпуск программы.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Рязани мошенники обманули автомобилистов на полмиллиарда рублей
Всего аферисты с двух тысяч потерпевших получили полмиллиарда рублей.
Обновлено в 01:19
Футбол
Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Обновлено в 06:58
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Теннис
Федерер снялся с турнира в Риме
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме перед четвертьфиналом против Стефаноса Циципаса из-за травмы правой ноги.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%
АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Футбол
Игрок «Урала» Ильин извинился за инцидент с Мирзовым
Форвард «Урала» Владимир Ильин извинился за конфликт с полузащитником тульского «Арсенала» Резиуаном Мирзовым, произошедший после окончания полуфинального матча Олимп – Кубка России.
Обновлено в 07:44
Здоровье
На Ставрополье создадут 5 центров амбулаторной онкологической помощи
В Ставропольском крае с 2019 по 2022 год построят 5 центров амбулаторной онкологической помощи в Кисловодске, Будённовске, Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках.
Обновлено в 07:04
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Политика
Росстат изучит международный опыт использования больших данных
Росстат изучит международного опыты в сфере IT и использования больших данных, данные направления обсуждались Росстатом совестно со Статистическим управлением Республики Сербия в Белграде в рамках подписания меморандума о взаимопонимании между ведомствами двух стран в пятницу.
Обновлено в 07:58