Экономика

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейсКоммерсантъ вчера в 19:04

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
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ЦБ предложил компенсировать до 10 млн вкладчикам рухнувших банков

Известиявчера в 04:57

ЦБ и АСВ подготовили проект о компенсации вкладчикам до 10 млн рублей в особых ситуациях

Ведомостивчера в 06:33

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Российская газетавчера в 06:10

ЦБ и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн руб

РБКвчера в 05:05

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс

Коммерсантъвчера в 19:04

Портал госуслуг займётся компенсацией вкладчикам рухнувших банков

News.ruвчера в 04:48

Вкладчики банков смогут получать компенсацию от АСВ через портал госуслуг

РИА Новостивчера в 04:35
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Культура

Минкультуры обяжет продюсеров согласовывать других инвесторов фильмов

Объем господдержки киноиндустрии в 2018 году превысил 8 млрд руб.: 3,9 млрд руб. были распределены между продюсерами по итогам конкурсного отбора Минкультуры, еще 4,3 млрд руб. достались победителям питчингов Фонда кино.
Обновлено в 01:00
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка

Определены первые финалисты «Евровидения-2019»

Обновлено 14 мая в 18:53
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Музыка

Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 19:46
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 02:17
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Космос

Предприятие Роскосмоса помогло пристыковать корабль Dragon-2 к МКС

Второй адаптер использовался во время стыковки корабля Dragon-2 в марте 2019 года. Третий адаптер доставят на корабль в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 00:46
Наука

Назван фактор, повышающий риск развития рака

Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Космос

Amazon раскрыла идею по созданию автономных космических колоний

Предусмотрено и сообщение между различными колониями.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» написал явку с повинной

Фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" написал явку с повинной.
Обновлено 15 мая в 03:14
Шоу-бизнес

Как принц Гарри изменился после рождения сына

Принц Гарри после рождения сына Арчи очень сильно изменился. Так считает большинство поклонников королевской семьи, передает Дни.ру.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В «Росэлектронике» сообщили о планах по модернизации боевых машин

Обновлено в 00:39
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Общество

Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В Афганистане не менее 8 полицейских стали жертвами авиаудара сил НАТО

В результате "дружественного огня" сил НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана погибли по меньшей мере восемь полицейских, сообщает телеканал Tolo News.
Обновлено в 01:46
Наука

Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи

Обновлено вчера в 22:57
Общество

Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья

В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Кино

Полцарства за Железный трон. Сколько стоила «Игра престолов»

На финальный — восьмой — сезон телевизионная сеть HBO выделила внушительный бюджет: каждая серия стоила $15 млн, а в общей сложности на съемки потратили около $90–100 млн.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Эсминцы США вошли в Персидский залив

Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено вчера в 11:37
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