Экономика
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейсКоммерсантъ вчера в 19:04
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
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ЦБ и АСВ подготовили проект о компенсации вкладчикам до 10 млн рублей в особых ситуациях
Ведомостивчера в 06:33
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Общество
Как в Екатеринбурге после вмешательства Путина прошел четвертый день протеста за сквер
Обновлено вчера в 14:41
Экономика
«ФосАгро» может привязать дивиденды к свободному денежному потоку
Дивиденды могут быть привязаны к свободному денежному потоку (FCF) компании, дополнил финансовый директор "ФосАгро" Александр Шарабайко.
Обновлено вчера в 10:09
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено вчера в 03:56
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Обновлено вчера в 03:53
Шоу-бизнес
На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат
На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат Актриса едва не пострадала от нападения неадекватного поклонника.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
В СМИ появилась новая информация о родах Алины Кабаевой
В Сети бурно обсуждают тему родов олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая, по неподтверждённым данным, родила двойню.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
В подлодках проекта «Ясень-М» обнаружен ряд конструктивных недостатков
Рахманов подчеркнул, что данный вопрос остается открытым.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено 15 мая в 01:50
Политика
Зеленский станет президентом 20 мая
16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
Россиянам могут добавить дополнительный день отпуска
Издание отмечает, что с этого года каждый официально трудоустроенный гражданин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, чтобы пройти диспансеризацию.
Обновлено 15 мая в 21:14
Футбол
Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать
Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
На дублёре Сибирского тракта водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Минувшей ночью в Екатеринбурге неизвестный водитель сбил пешехода на 16-м километре дублёра Сибирского тракта.
Обновлено в 00:05
Наука
Назван фактор, повышающий риск развития рака
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве
Обновлено вчера в 09:13
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14