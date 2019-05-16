Экономика

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейсКоммерсантъ вчера в 19:04

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
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АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс

Коммерсантъвчера в 19:04

ЦБ и АСВ подготовили проект о компенсации вкладчикам до 10 млн рублей в особых ситуациях

Ведомостивчера в 06:33

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Российская газетавчера в 06:10

ЦБ и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн руб

РБКвчера в 05:05

ЦБ предложил компенсировать до 10 млн вкладчикам рухнувших банков

Известиявчера в 04:57

Портал госуслуг займётся компенсацией вкладчикам рухнувших банков

News.ruвчера в 04:48

Вкладчики банков смогут получать компенсацию от АСВ через портал госуслуг

РИА Новостивчера в 04:35
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
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Как в Екатеринбурге после вмешательства Путина прошел четвертый день протеста за сквер

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В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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В СМИ появилась новая информация о родах Алины Кабаевой

В Сети бурно обсуждают тему родов олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая, по неподтверждённым данным, родила двойню.
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Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
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В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
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Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

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Издание отмечает, что с этого года каждый официально трудоустроенный гражданин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, чтобы пройти диспансеризацию.
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Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
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Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
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