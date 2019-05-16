Экономика

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейсКоммерсантъ 19:04

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
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АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс

Коммерсантъ19:04

ЦБ и АСВ подготовили проект о компенсации вкладчикам до 10 млн рублей в особых ситуациях

Ведомости06:33

ЦБ предложил компенсировать до 10 млн вкладчикам рухнувших банков

Известия04:57

ЦБ и АСВ предложили поднять предел страхования вкладов до 10 млн руб

РБК05:05

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Российская газета06:10

Портал госуслуг займётся компенсацией вкладчикам рухнувших банков

News.ru04:48

Вкладчики банков смогут получать компенсацию от АСВ через портал госуслуг

РИА Новости04:35
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В США умер автор проекта пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
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В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
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Армия и оружие

«Панцирь-С1» назвали проблемным

Минобороны России ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1», сообщили Defence Blog источники в военном ведомстве.
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Определена дата инаугурации Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.
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После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
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Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники

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Армия и оружие

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Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
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В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
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Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
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