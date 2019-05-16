Экономика
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейсКоммерсантъ 19:04
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Музыка
Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:56
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 год
Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
«Панцирь-С1» назвали проблемным
Минобороны России ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1», сообщили Defence Blog источники в военном ведомстве.
Обновлено в 17:17
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Политика
Определена дата инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.
Обновлено в 18:18
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Путешествия
Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники
Российские туристический направления в майские праздники пользовались наибольшим спросом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Обновлено в 09:09
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Музыка
Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 13:14
Гаджеты
Samsung рассказала об обновленном Galaxy Fold
Обновлено в 10:06
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика
В Австрии в начальных школах запретили носить хиджаб
Обновлено в 05:56
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Прямой угол как диагноз
Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
Обновлено вчера в 01:56