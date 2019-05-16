АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейсКоммерсантъ 19:04

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.

Музыка Определились все финалисты «Евровидения-2019» В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».

Армия и оружие Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Общество В США умер автор проекта пирамиды Лувра В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.

Политика Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.

Политика Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.

Экономика В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Политика Трамп отчитался о доходах за 2018 год Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Армия и оружие «Панцирь-С1» назвали проблемным Минобороны России ищет более совершенную и экономически эффективную систему, которая бы заменила «проблемный» самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования «Панцирь-С1», сообщили Defence Blog источники в военном ведомстве.

Политика Определена дата инаугурации Зеленского Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.

Футбол Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.

Путешествия Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники Российские туристический направления в майские праздники пользовались наибольшим спросом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Футбол Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался» Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

Армия и оружие Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.

Здоровье Прямой угол как диагноз Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.