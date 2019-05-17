Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»Ведомости вчера в 13:33

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
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В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

ТАССвчера в 15:22

Обнаружена «самая качественная» схема по выводу активов из российского банка

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АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

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URA.Ruвчера в 12:36

АСВ в банке «Югра» столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов

Интерфаксвчера в 11:50

АСВ сочло беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры»

РБКвчера в 11:46
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Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
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Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
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Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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Спорт

Загитова порадовала поклонников в свой день рождения

Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
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Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

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На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Музыка

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Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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По словам представителя завода, создание ракеты ведется в рамках программы развития комплекса «Полонез-M», который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского комплекса «Иcкандeр-M».
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Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

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Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
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Напряженная работа приводит к сокращению теломеров и быстрому старению

Напряженная работа и учеба приводят к ускоренному сокращению длины теломеров и преждевременному клеточному старению.
Обновлено 15 мая в 07:29
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

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Музыка

Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров

Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
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«Спартак» сделал предложение о трансфере Томаша Соучека

Сообщается, что московский клуб уже сделал предложение пражскому клубу о трансфере Соучека.
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Обновлено в 04:13
Общество

Мединский пригласил россиян на Ночь музеев

Министр культуры РФ Владимир Мединский пригласил россиян на Ночь музеев, которая пройдет с 18 на 19 мая по всей стране.
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Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
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Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Акция завершится в это воскресенье забегом на площади Пименова.
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Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

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Алексей Хотин
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Югра
Банк
Российский частный банк. Полное наименование - Публичное акционерное общество банк «Югра». Штаб-квартира - в Москве. По размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у «Югры» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
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