Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»Ведомости вчера в 13:33

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
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В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

ТАССвчера в 15:22

Обнаружена «самая качественная» схема по выводу активов из российского банка

Взгляд.рувчера в 13:50

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Реальное времявчера в 12:47

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

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Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

URA.Ruвчера в 12:36

АСВ в банке «Югра» столкнулось с редкой и масштабной схемой вывода активов

Интерфаксвчера в 11:50

АСВ сочло беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры»

РБКвчера в 11:46
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает сейсмологический центр страны.
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Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
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Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие

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Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Религия

Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга

Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.
Обновлено 16 мая в 04:53
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
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Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.
Обновлено вчера в 21:56
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Финансы

Индекс потребительских настроений в США в мае вырос сильнее прогноза

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.
Обновлено вчера в 10:07
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:56
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

Шпионам удалось сфотографировать Skoda Octavia нового поколения.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
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«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Обновлено вчера в 22:51
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Матвиенко проведёт переговоры с Эрдоганом

Обновлено вчера в 05:32
Кино

16,7 млн американцев не выйдут на работу из-за финала «Игры престолов»

Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
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Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
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ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
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Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
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Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.
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Алексей Хотин
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Югра
Банк
Российский частный банк. Полное наименование - Публичное акционерное общество банк «Югра». Штаб-квартира - в Москве. По размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у «Югры» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
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