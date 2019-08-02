Экономика
АСВ начнёт выплаты клиентам банка «Ассоциация» 8 августаREGNUM 08:08
Агентство по страхованию вкладов начнёт выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Ассоциация» 8 августа. Об этом говорится в сообщении АСВ. Согласно реестру обязательств, выплаты могут получить 14 тыс. вкладчиков, в том числе 750 юридических лиц.
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Сбербанк назначен агентом по выплатам вкладчикам КБ «Ассоциация»
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