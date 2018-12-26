Экономика
АСВ изменит порядок выплат страхового возмещения
АСВ изменит порядок выплат страхового возмещенияПраво.рувчера в 10:10
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) собирается изменить схему выплат страхового возмещения для клиентов рухнувших банков. Так, агентство откажется от выбора одного банка-агента и сможет одновременно работать с большим количеством банков по одному страховому случаю.
Право.рувчера в 10:10
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Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Донхлеббанка и Руссобанка
Банки.рувчера в 05:35
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Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Экономика
Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях
Ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, заявила пресс-служба Минтруда, отвечая на сообщения СМИ о том, что уже в ближайшее время могут быть уволены сотни тысяч россиян.
Обновлено в 04:59
Космос
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»
Отмечается, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» был осуществлен 27 декабря в 05:07 мск со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Марат Башаров избил новую супругу
Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе
В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Общество
В МВД назвали Сибирь основным рынком сбыта поддельного алкоголя
Сибирь является для мошенников основным рынком сбыта поддельного алкоголя, сообщил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов.
Обновлено в 04:27
Общество
МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
Министерство внутренних дел предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство для иностранцев каждые пять лет.
Обновлено в 03:42
Общество
Американец впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах
Житель Портленда Колин О'Брейди впервые в истории в одиночку пересек Антарктиду на лыжах - на путешествие, до сих пор считавшееся невозможным, у него ушло 54 дня, сообщает в четверг информагентство Associated Press.
Обновлено в 02:34
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Обновлено вчера в 11:37
Культура
Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка»
Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.
Обновлено в 04:11
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине
Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь.
Обновлено в 00:38
Футбол
Федерация футбола Татарстана выдвинула Дюкова на пост президента РФС
Сегодня в Казани состоялось заседание Федерации футбола Татарстана, на котором было принято решение о выдвижении Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза, сообщает Спорт Бизнес Online.
Обновлено в 03:29
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
ВЦИОМ: россияне больше всего доверяют силовикам и РПЦ
Среди государственных и общественных институтов россияне наиболее одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:30
Происшествия
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак
Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Мальчик, мечтавший пожать руку Путину, побывал на экскурсии в Кремле
Обновлено в 03:42
Финансы
Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России
Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 03:32
Футбол
Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды
Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в столичный "Спартак".
Обновлено в 02:42
Кино
Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Политика
Порошенко получил дивиденды от Roshen впервые за три года
Трастовый управляющий принял решение перечислить дивиденды Порошенко впервые за три года, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в а дминистрации президента Украины.
Обновлено в 04:48
Кино
Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис
Обновлено в 03:11
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»
В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00