Экономика
АСВ: Выплаты вкладчикам «Тройка-Д Банка» начнутся не позднее 29 апреляАгентство Москва 01:57
Выплаты вкладчикам «Тройка-Д Банка» начнутся не позднее 29 апреля 2019 г. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Иваново» начнутся 17 апреля
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