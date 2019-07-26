Экономика
АСВ: Выплаты вкладчикам «РАМ Банка» начнутся не позднее 9 августаАгентство Москва 02:21
Выплаты вкладчикам «РАМ Банка» начнутся не позднее 9 августа 2019 г. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
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Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Политика
Посол ЕС пожаловался на «ужасный имидж» Украины
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли рассказал об ужасном имидже Украине и призвал не ассоциировать страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции.
Обновлено в 05:32
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Политика
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Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
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Обновлено в 03:29
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Общество
В Амурской области ввели региональный режим ЧС
Обновлено вчера в 04:38
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Nova 5i Pro
Компания Huawei провела сегодня в Китае мероприятие, посвященное выпуску смартфона Nova 5i Pro, а также выходу на рынок Huawei Mate 20 X 5G, который стал первым смартфоном компании с поддержкой 5G.
Обновлено в 04:48
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:53
Общество
В Госдуме предложили разрешить нацистскую символику в видеоиграх
Ко второму чтению председатель комитета по культуре разработала и направила в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки, разрешающие использование нацистской символики в деятельности музеев и реконструкторов, а также в компьютерных и видеоиграх, — говорится в сообщении пресс-служба фракции.
Обновлено в 07:07
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Китайский школьник нашёл 11 яиц динозавра возрастом 66 млн лет
В городе Хэюань на юге Китая найдены 11 древних окаменелых яиц динозавра, возраст которых составляет 66 млн лет.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало
Генерал-майор Игорь Конашенков сетовал на то, что столько журналистов было на авиабазе Хмеймим и никто не показал кассетные бомбы, в применении которых обвиняют Россию.
Обновлено в 07:11
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по водному поло
Женская сборная США обыграла Испанию в финале (11:6) в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 06:41
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ
Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Технологии
Подразделение Alibaba представило первое IP-ядро процессора
Подразделение китайского технологического гиганта Alibaba Group Holding, занятое разработкой полупроводниковых изделий, представило свое первое IP-ядро центрального процессора.
Обновлено в 05:08