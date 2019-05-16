Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камеройFerra вчера в 14:30
Сегодня компания ASUS официально представила новый флагман Zenfone 6. Смартфон оснащён основной двойной камерой, модуль которой можно поворачивать в разные стороны. Это позволяет делать как селфи, так и обычные фото. В сложенном состоянии камера Zenfone 6 расположена на задней части корпуса.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:51
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс
АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»
21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.
Обновлено вчера в 02:34
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено вчера в 05:16
Политика
В Минэнерго России удивлены предложениями Украины
Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
Музыка
Фадеев прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»
Руководством первого канала было принято решение об отмене победы в финале детского «Голоса» дочери знаменитой певицы Алсу.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя
Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Франции в матче чемпионата мира
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Стил Арены" в словацком городе Кошице обыграла национальную команду Франции со счетом 5:2. У победителей встречи дубль оформил Энтони Манта (9-я, 49-я минуты) и по разу отличились Дарнел Нурс (11), Энтони Чирелли (17) и Марк Стоун (51), а у французов шайбы забросили Дамьен Флери (37) и Антони Реш (43).
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 02:44
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено 15 мая в 10:46
Общество
200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат
Обновлено вчера в 06:07
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Политика
Дональд Трамп заработал более $430 млн в 2018 году
Белый дом США обнародовал отчет (.pdf) о доходах президента Дональда Трампа по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:27
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 17:06
Авто
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
США выделят $250 млн на военную помощь Украине
Конгресс США утвердил законопроект, согласно которому Украине дадут $250 млн на помощь по вопросам безопасности.
Обновлено вчера в 03:57
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 22:44
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24