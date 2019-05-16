Гаджеты
Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камеройMegaobzor.com 15:38
Компания ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 6, главной особенностью которого стала поворотная двойная камера, выполняющая роль как основной, так и фронтальной камеры.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Политика
Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
Обновлено в 21:01
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика
Ангела Меркель подтвердила, что хочет уйти из политики после 2021 года
Позднее стало известно, что Меркель хочет доработать свой четвертый срок (длится до конца 2021 года), после чего она уйдет из политики.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Авто
Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Космос
Зонд НАСА сфотографировал место падения первого израильского лунохода
Камеры зонда LRO локализовали место падения израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке на Луну в начале апреля.
Обновлено в 05:09
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:23
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Музыка
Рецензия: Elektromonteur - «Горечь»
2019, "Тёмные лошадки"Оценка: 7 из10По ходу прослушивания альбома "Горечь" дуэта Михаила Борзенкова и Санчира Бадакова Elektromonteur рецензента переполняли позитивные эмоции.
Обновлено в 20:09
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»
Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
Обновлено в 15:56
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Общество
В Красноярский край на выходные придет летнее тепло
Гидрометцентр прогнозирует Красноярску и краю теплые выходные – до + 22 градусов.
Обновлено в 21:53
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Шоу-бизнес
Певица МакSим возвращается на сцену после ДТП
В течение месяца певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, находилась под присмотром врачей после ДТП, в которое артистка попала по дороге в аэропорт.
Обновлено в 14:37