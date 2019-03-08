Экономика
AP: в США создали на 160 тысяч рабочих мест меньше запланированногоГазета.Ru 09:57
Сообщается, что прирост числа рабочих в феврале стал минимальным за последние полтора года. При этом спад произошел после создания в январе 2019 года 311 тыс. рабочих мест - рекордного числа за почти годовой период.
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