Экономика
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрдТАСС 14:02
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), которое проанализировало соответствующие документы, опубликованные властями штатов.
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Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
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Обновлено в 20:59
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Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Футбол
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Космос
В Китае запустили первую многоразовую ракету
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Гаджеты
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Футбол
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Обновлено в 14:29
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
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Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
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Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina разработали студенты одного из сибирских университетов.
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Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
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Второй удар: тайфун «Лекима» обрушился на провинцию Циндао в Китае
Тайфун «Лекима» обрушился на прибрежный район Хуандао города Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая в 20:50 по местному времени 11 августа, сообщает агентство Синьхуа.
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Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
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Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
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Футбол
Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»
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Экономика
Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населения
Аналитики «РИА Рейтинг» составили список регионов России по доле среднего класса — Новосибирская область заняла 30 место из 85-ти.
Обновлено в 20:59
Авто
Почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V»
Другая модель – Vanquish, также взято из английского языка, а значение слова - побеждать или преодолевать.
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Общество
В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Водитель маршрутки в Ставрополе ударил пассажирку из-за трех рублей
Водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она заплатила за проезд на три рубля меньше, чем требовалось, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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