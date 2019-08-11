Общество
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрдТАСС 14:02
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), которое проанализировало соответствующие документы, опубликованные властями штатов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Происшествия
Волонтер от «Яблока» признал вину за участие в массовых беспорядках
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину за участие в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 15:57
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Ахмат — Спартак 1:3 (2-й тайм)
Обновлено в 13:49
Музыка
Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов
Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
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Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено 09 августа в 01:06
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Путешествия
Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту
Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
Обновлено в 08:45
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Страсбур» и «Мец» поделили очки на старте чемпионата Франции
«Страсбур» принял «Мец» на своем поле в матче 1-го тура чемпионата Франции сезона-2019/20.
Обновлено в 13:03
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель
Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
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Футбол
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Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
Обновлено в 05:19
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Политика
Медведев прилетел в Туркменистан
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Туркменистан, где завтра в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменбаши на побережье Каспия пройдет I Каспийский экономический форум.
Обновлено в 13:41