Экономика

AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрдТАСС 14:02

Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), которое проанализировало соответствующие документы, опубликованные властями штатов.
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В США оценили ущерб от штормов и наводнений

News.ru14:41

AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд

ТАСС14:02
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