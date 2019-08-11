Экономика
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрдТАСС 14:02
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP), которое проанализировало соответствующие документы, опубликованные властями штатов.
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Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
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